Израильские политики много лет игнорировали неонацизм на Украине – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Израильские политики много лет игнорировали проблемы неонацизма на Украине, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на многолетнее игнорирование ситуации на Украине со стороны Израиля.

"Мы это видим, и мы многократно обращали внимание всех стран, включая Израиль, к этой проблеме", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава МИД Израиля Яир Лапид потребовал извинений от правительства России за высказывания Лаврова о евреях. До этого глава МИД РФ, комментируя в интервью итальянской телекомпании Mediaset утверждение о том, что на Украине не может быть нацизма из-за еврейских корней Владимира Зеленского, сказал, что может ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь.

