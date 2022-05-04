Главный раввин РФ прокомментировал слова Лаврова о евреях и Гитлере

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Главный раввин России Берл Лазар прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о евреях и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере.

"Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку", – приводит слова Лазара Jewish Telegraphic Agency, считающего, что это позволит назвать инцидент исчерпанным.

Также раввин оценил мнение Лаврова о поддержке Израилем неонацистского режима в Киеве, где "антисемитизм расцвел пышным цветом". По словам Лазара, сравнивать холокост и текущие события на Украине неуместно, что в том числе принижает заслуги освободивших Освенцим солдат.

Ранее Лавров сказал, что "может ошибиться", но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Так он ответил на слова журналиста, который назвал президента Украины Владимира Зеленского евреем, который опровергает позицию РФ о нацификации в стране.

Позднее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал извинений от правительства РФ.

