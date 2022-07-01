Лавров заявил о необходимости профилактических мер для недопущения возрождения нацизма

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Недопущение возрождения нацизма зависит от принятия профилактических мер в мире, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета (БГУ).

Министр напомнил, что 22 июня отмечалось начало Великой Отечественной войны.

"Этот исторический урок важен не только для того, чтобы мы сохраняли священную память о всех тех, кто остановил нацизм, но и для того, чтобы мы сегодня не позволяли возродиться этой человеконенавистнической идеологии. А такие попытки мы наблюдаем все больше и больше – и в Прибалтике уже не один год, и на Украине. И необходимость профилактических действий на международной арене очевидна", – приводит ТАСС его слова.

Лавров подчеркнул, что Россия и Белоруссия вместе работают над установлением фактов преступлений немецко-фашистских карателей и их приспешников. По его словам, координация подходов двух государств в настоящее время играет очень важную роль, "когда в мире происходят без преувеличения тектонические сдвиги".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

