Россия ни на кого не нападала на Украине, нападали на русских в этой стране – Лавров

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Россия ни на кого не нападала на Украине, специальная военная операция стала вынужденной мерой по пресечению нападений на русских, продолжавшихся в этой стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине", – сказал министр в интервью BBC.

По словам Лаврова, в данной ситуации у Москвы не было другого выхода.

"Многократно, тысячу раз мы все это объясняли", – подчеркнул он.

Глава МИД РФ отметил, что в настоящее время Киев продолжает атаковать мирных граждан с использованием оружия, предоставленного Западом.

"Точно так же, как они это делали в 2014 году, когда к власти пришли путчисты, когда бомбили центр Луганска с самолетов, когда сожгли в Одессе 50 человек", – заявил Лавров.

Он добавил, что на Западе сегодня предпочитают не вспоминать об этих событиях.

Ранее Лавров заявил, что угрозы Киева совершить атаку на Крымский мост, как и другие враждебные планы, обречены на полный провал. Он выразил надежду, что на Западе есть не только политики, требующие продолжить поставки оружия на Украину, но и военные, осознающие сопряженные с этим риски.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.