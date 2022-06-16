Лавров заявил, что нацисты на Украине употребляют наркотики, которые лишают их страха

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поведение украинских националистов в зоне боевых действий можно объяснить только тем, что бойцы употребляют наркотики.

"Сопротивление неонацистов, которых воспитали за эти годы в Киеве при помощи западных инструкторов, действительно ожесточенное. Многие из них пользуются всякими наркотическими препаратами, которые совершенно лишают их возможности испытывать страх", – цитирует его ТАСС.

Ранее в СК РФ также связали зверства украинских националистов с приемом наркотиков. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести исследования препаратов и в рамках расследования дать должную правовую оценку этим сведениям.

С начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР возбуждено свыше тысячи уголовных дел в связи с военными преступлениями со стороны Киева.