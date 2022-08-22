РФ запросила заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Россия запросила во вторник, 23 августа, провести срочное заседание Совбеза ООН в связи со сложившейся ситуацией вокруг Запорожской АЭС, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

"В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нем Генсека ООН Антониу Гутерреша", – написал он в своем телеграм-канале.

Полянский уточнил, что заседание назначено на 22:00 по московскому времени 23 августа.

В ночь на пятницу, 19 августа, власти Запорожской области сообщили, что украинские войска вновь открыли огонь по Энергодару, где находится ЗАЭС. По предварительным данным, ВСУ выпустили по городу не менее семи снарядов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

