Заседание СБ ООН по Украине 22 сентября пройдет на министерском уровне – постпред Франции

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября состоится на министерском уровне. Об этом сообщил постоянный представитель Франции при организации Николя де Ривьер.
"22 сентября министр иностранных дел Франции (Катрин Колонна. – Прим. ред.) будет председательствовать на министерской встрече Совета безопасности ООН по Украине", – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, как отметил Николя де Ривьер, на заседание будут приглашены главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.
"Это министерская встреча, так что все министры стран – членов Совета безопасности ООН будут приглашены. Российский министр будет приглашен по умолчанию. Поскольку встреча проводится по Украине, то украинский министр также будет приглашен", – заключил постпред.
Ранее РФ запросила проведение 6 сентября заседания Совбеза ООН из-за длящихся ударов со стороны ВСУ по Запорожской АЭС.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что на заседании РФ предлагает заслушать генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам пребывания его экспертов на Запорожской АЭС. При этом Россия ждет и участия в заседании генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.
Ситуация на международной арене осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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