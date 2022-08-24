Постпред РФ показал в ООН используемые Киевом мины "Лепесток"

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации продемонстрировал мины "Лепесток", используемые в настоящее время украинскими вооруженными силами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это мини-мина, Вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках", – сказал дипломат, призвав мировое сообщество осудить Киев за использование этих боеприпасов.

Он отметил, что заметить такие мины крайне сложно. Также Небензя рассказал, что от таких боеприпасов часто страдают дети: они принимают мины за игрушки, берут их в руки, после чего те взрываются.

По его словам, на сегодняшний день от "Лепестков" пострадали как минимум 47 человек.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил применение ВСУ противопехотных мин "Лепесток" в ходе вооруженного противостояния в Донбассе. Он подчеркнул, что защита людей является ключевым элементом в любом конфликте, поэтому стороны должны воздерживаться от действий, угрожающих жизням мирного населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

