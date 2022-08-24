Изображения мин "Лепесток" появились на тротуаре у посольств США и Франции в Москве

Фото: телеграм-канал Readovka
Около десятка наклеек с изображениями противопехотных мин "Лепесток", которые используют ВСУ в Донбассе, появились у посольств США и Франции в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, изображения появились на входе в дипмиссию Франции, а также на тротуаре и бетонных блоках около здания посольства США.
"Украина продолжает использовать "Лепестки" против мирных жителей", – говорится в листовках.
QR-код, который изображен на наклейках, ведет на сайт petalsinblood.com ("лепестки в крови"). На портале опубликованы призывы на английском и русском языках остановить применение мин. На сайте также размещены фотографии пострадавших мирных жителей.
Ранее сообщалось, что маршрутное такси подорвалось на мине "Лепесток" на северной окраине Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что мины также были обнаружены на Кремлевском проспекте, улицах Вахрушева и Шверника.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские саперы заканчивают разминирование Мариуполя
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: