Изображения мин "Лепесток" появились на тротуаре у посольств США и Франции в Москве

Фото: телеграм-канал Readovka

Около десятка наклеек с изображениями противопехотных мин "Лепесток", которые используют ВСУ в Донбассе, появились у посольств США и Франции в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, изображения появились на входе в дипмиссию Франции, а также на тротуаре и бетонных блоках около здания посольства США.

"Украина продолжает использовать "Лепестки" против мирных жителей", – говорится в листовках.

QR-код, который изображен на наклейках, ведет на сайт petalsinblood.com ("лепестки в крови"). На портале опубликованы призывы на английском и русском языках остановить применение мин. На сайте также размещены фотографии пострадавших мирных жителей.

Ранее сообщалось, что маршрутное такси подорвалось на мине "Лепесток" на северной окраине Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что мины также были обнаружены на Кремлевском проспекте, улицах Вахрушева и Шверника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

