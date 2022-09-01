МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на ЗАЭС – Гросси

МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Часть международной делегации уже покинула станцию. По словам Гросси, за несколько часов экспертам удалось собрать много важной информации. Они увидели ключевые вещи, на которые хотели посмотреть. В частности, Гросси отметил профессиональную работу персонала.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию днем 1 сентября и планирует пробыть там до 3 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

