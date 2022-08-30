"Московский патруль": участники ОПГ во главе с Шишкановым предстанут перед судом

Вероятные участники одной из самых одиозных банд России во главе с Олегом Шишкановым в ближайшее время предстанут перед судом.

Следователи собрали доказательства того, что авторитетный предприниматель и теневой хозяин одного из подмосковных футбольных клубов может быть не только причастен к убийствам, но и вероятно к целой серии других тяжких преступлений.

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