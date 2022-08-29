"Московский патруль": организаторы автопробега в столице получили 15 суток

Таганский районный суд Москвы на 15 суток арестовал братьев-близнецов Алексея и Сергея Хитровых. Они организовали нелегальный автопробег спорткаров по столице.

Полиция в разных районах города задержала, по последним данным, больше 100 потенциальных участников этого мероприятия.

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