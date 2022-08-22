"Московский патруль": рабочий подозревается в краже оборудования на 200 тысяч рублей

В Подмосковье сотрудники полиции задержали ремонтника, подозреваемого в краже оборудования на 200 тысяч рублей.

Как отметила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления на территории Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", суд заключил фигуранта под стражу.

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