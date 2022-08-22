Погибшую при подрыве автомобиля Дарью Дугину похоронят в Подмосковье – СМИ

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Погибшую в результате взрыва автомобиля журналистку Дарью Дугину, дочь российского философа Александра Дугина, похоронят в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства также отметил, что прощание с журналисткой пройдет с 10:00 до 13:00 23 августа в телецентре "Останкино". При этом близкий к семье Дугиных источник добавил, что отпевание погибшей организуют в закрытом для публики формате. Место проведения церемонии он не уточнил.

"После гражданской панихиды есть желание молитвенно попрощаться тихо, почти по-семейному", – пояснил он.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

