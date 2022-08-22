Праздничный концерт ко Дню флага России проходит на Поклонной горе

Фото: Дмитрий Солоухин

На Поклонной горе в Москве начался праздничный концерт по случаю Дня Госудраственного флага РФ. Трансляция мероприятия ведется на официальном портале мэра Москвы, а также в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Среди приглашенных артистов и музыкальных коллективов – Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, группы "Чайф", "Калинов Мост", "7Б", "25/17", "Земляне", Uma2rman и другие.



Россия отмечает День Государственного флага 22 августа. По этому случаю в Москве в понедельник прошли различные шоу, флешмобы, лекции и экскурсии. После концерта на Поклонной горе город озарит фейерверк.

С праздником ранее поздравил россиян Владимир Путин. Он заявил, что Россия всегда будет следовать традиционным ценностям, а на мировой арене проводить политику, отвечающую ее интересам. По его словам, государственный флаг служит воспитанию у молодых россиян патриотизма, ответственности за будущее страны.

