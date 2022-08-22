В День флага России 3 тыс патриотов выстроились в "живую" карту страны на Поклонной горе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше трех тысяч человек в День Государственного флага РФ выстроились в "живую" карту России на Поклонной горе. Об этом рассказал организатор акции Роман Питько.

Он напомнил, что это уже третий флешмоб дня.

"Здесь более 3 тысяч участников выстраиваются по контуру карты нашей страны и все вместе празднуют этот прекрасный праздник", – отметил он.

Питько добавил, что масштаб карты составил порядка 2,5 тысячи квадратных метров.

Россия отмечает День Государственного флага 22 августа. По случаю праздника в Москве подготовили шоу, флешмобы, лекции и экскурсии, концерт и фейерверк. А сам город нарядили в бело-сине-красные цвета. Украшения появились в том числе на эстакадах и путепроводах на Садовом кольце и Кутузовском проспекте.

