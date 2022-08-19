"Московский патруль": напавшего на врачей в Балашихе отправили в СИЗО

По решению суда в следственный изолятор отправили Аркадия Андреасяна. Он в начале недели вместе с племянником избил врачей в районной больнице подмосковной Балашихи. Второй фигурант уголовного дела о хулиганстве сейчас в розыске.

Скандал разразился после того, как в медучреждении скончался один из пациентов, Давид Авдолян. Уже после операции у него отказало сердце. Родные Давида обвинили в его гибели врачей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.