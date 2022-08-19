Путин заявил о подготовке совместных учений РФ и Казахстана в рамках ОДКБ

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Минобороны России и Казахстана занимаются подготовкой совместных учений в рамках ОДКБ, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее", – цитирует его РИА Новости.

Российский лидер также отметил позитивное направление в развитии отношений между двумя государствами во всех сферах деятельности. Он также добавил, что на встрече будет в деловом и дружеском ключе рассмотрено множество тем текущей повестки дня.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 19 августа в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны планируют на высшем уровне обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества.

