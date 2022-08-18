Путин встретится с Токаевым 19 августа в Сочи

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Владимир Путин встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 19 августа в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны планируют на высшем уровне обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества.

Также ожидается, что они затронут проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения уходящих с российского рынка иностранных компаний. По его словам, сейчас происходит глобальная борьба за инвестиционный капитал. Он напомнил, что каждая вторая зарубежная компания приостановила деятельность в России.

Президент напомнил о своем поручении правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. Он отметил, что эта работа ведется в режиме совещаний и встреч, а конкретными результатам пока нельзя похвастаться.