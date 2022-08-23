"Московский патруль": сотрудница банка в Подмосковье похитила у клиентов 10 млн рублей

В Подмосковье задержали сотрудницу банка, которая похитила со счетов клиентов 10 миллионов рублей.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, женщина обслуживала клиентов при оформлении вкладов в банке на крупные суммы и заключала с ними договоры от имени кредитной организации. Затем, имея доступ к телекоммуникационным средствам компании она переводила деньги вкладчиков без их ведома на другие счета, после чего обналичивала.

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