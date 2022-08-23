Такси и легковой автомобиль столкнулись на 81-м километре МКАД

На 81-м километре МКАД произошла серьезная авария. Столкнулись такси и, как минимум, одна легковая машина.

По словам очевидцев, серьезно пострадали два человека. Спасатели уже прибыли на место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.