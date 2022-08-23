Число погибших из-за обстрелов Донецка выросло до трех – мэр

Фото: телеграм-канал "Общественное Движение "Донецкая Республика"

Число погибших из-за обстрелов Донецка выросло до 3 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Донецка Алексея Кулемзина.

По информации мэра, в ходе обстрела были ранены 6 человек.

Ранее Кулемзин сообщил о мощных ударах в центральном Ворошиловском и Калининском районах Донецка. Он отметил, что в Ворошиловском районе было зафиксировано попадание в многоквартирный дом. Под обстрелом также находится район торгового центра Green Plaza. Тогда сообщалось о 2 погибших и 2 жителях с ранениями.

"Разрушения весьма значительны, тяжелая артиллерия в самом центре города, прямые попадания в жилые дома, осколки, очень большие разрушения, сейчас все это выясняется, обследуется", – сообщил Кулемзин.

Он также подчеркнул, что звуки обстрелов были похожи на артиллерию НАТО.

До этого стало известно, что в Донецке подверглось прямому обстрелу здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина. Донецкое агентство новостей уточнило, что снаряды повредили правое крыло и верхний этаж здания. В помещении началось возгорание.