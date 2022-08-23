Володин высказался за проведение публичного трибунала над украинскими националистами

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Перед трибуналом должны предстать преступники, которые держали в страхе мирное население Донбасса, убивая и насилуя жителей. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив важность публичного заседания.

По его словам, этого трибунала ждут все, кроме президента Украины Владимира Зеленского. Володин напомнил, что украинский лидер считает трибунал неприемлемым и называет его последней чертой в вопросе переговоров с Россией.

"Ему и киевскому режиму есть чего бояться. Именно он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей. Поэтому Зеленский делает все, чтобы трибунала не было, угрожая отказом от мирного урегулирования", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил важность проведения судебного процесса. По его мнению, он необходим, чтобы мировое сообщество знало "о преступлениях киевского режима против человечества".

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что не видит для Владимира Зеленского других вариантов, кроме трибунала или возврата на вторые роли в комедийных шоу. Политика процитировала журналист Надана Фридрихсон после общения с ним.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

