Пушилин ответил на заявление Зеленского о трибунале над пленными бойцами ВСУ

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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о трибунале в Мариуполе над пленными бойцами ВСУ не повлияют на его проведение.

"Все преступники, военные преступники, особенно неонацисты из "Азова" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) должны понести соответствующее наказание. Таких преступлений достаточно много", – сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что подготовка к трибуналу над военнослужащими ВСУ завершается.

Ранее Зеленский заявил, что трибунал над пленными бойцами украинской армии может стать поводом для отказа Киева вести переговоры с Россией. По его словам, это будет последней чертой. Уточнялось, что речь идет о предстоящем рассмотрении уголовного дела в отношении боевиков, взятых в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе "Азовсталь".

Это заявление прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он выразил уверенность в том, что трибунал в Мариуполе состоится.

По словам Чепы, Зеленский говорит то, что ему диктует Запад, у которого нет никакого интереса защищать Украину.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.