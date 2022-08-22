В Госдуме ответили на заявление Зеленского о "последней черте" в переговорах с Россией

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

В Госдуме отреагировали на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что трибунал над пленными боевиками армии Украины станет последней чертой в переговорах с Россией. Об этом пишет RT.

Свое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он выразил уверенность в том, что трибунал в Мариуполе состоится.

"Он говорит то, что ему диктуют Запад, США и Великобритания. У них нет никаких интересов защищать Украину. Поэтому заявления Зеленского ничего не стоят. Потому что он марионетка", – сказал Чепа.

Ранее Зеленский заявил, что трибунал над пленными бойцами украинской армии может стать поводом для отказа Киева вести переговоры с Россией. По его словам, это будет последней чертой. Уточнялось, что речь идет о предстоящем рассмотрении уголовного дела в отношении боевиков, взятых в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе "Азовсталь".

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.