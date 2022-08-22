Зеленский заявил о последней черте по переговорам для России

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трибунал над пленными бойцами украинской армии может стать поводом для отказа Киева вести переговоры с Россией. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны", – заявил украинский лидер.

Он пообещал, что реакция Киева на судебное разбирательство с участием бойцов ВСУ будет "однозначной".

Речь идет о предстоящем рассмотрении уголовного дела в отношении боевиков, взятых в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе "Азовсталь".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует разработку властями ДНР устава международного трибунала над националистами с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Она подчеркнула, что совершенные националистами преступления не останутся безнаказанными.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что организация международного трибунала по расследованию преступлений украинских нацистов является правильным решением.

Помимо этого, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею официальных лиц ЛНР о проведении трибунала по военным преступлениям Украины в Донбассе. Он рассказал, что комитет уже восемь лет фиксирует все преступления ВСУ и националистических формирований, совершенные в отношении мирного населения Донбасса.

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских силовиков. По словам Шойгу, в плен российским военным сдались 2 439 бойцов нацбатальона "Азов" и других формирований ВСУ.