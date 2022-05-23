В МИД РФ поддержали организацию трибунала над украинскими нацистами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Организация международного трибунала по расследованию преступлений украинских нацистов является правильным решением. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос ТАСС.
"Наверное, необходим такой трибунал", – сказал он, комментируя соответствующее предложение главы ДНР Дениса Пушилина.
До этого Пушилин сообщил, что в настоящее время идет подготовка документов, необходимых для проведения международного трибунала над украинскими военнопленными, разрабатывается его устав. Он также не исключил проведение промежуточных трибуналов по примеру тех, на которых судили нацистов после Великой Отечественной войны.
20 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая в плен сдались 2 439 нацистов батальона "Азов" и украинских военных, заблокированных на территории завода.
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручили проработать вопрос о запрете обмена нацистских преступников на российских военнопленных. По его словам, эти люди должны предстать перед судом.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шойгу доложил Путину о полном освобождении завода "Азовсталь"
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