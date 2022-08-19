ВКС РФ уничтожили более 50 националистов в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России уничтожили свыше 50 националистов "Азова" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) и "Айдара". Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что пункты временной дислокации подразделений националистических формирований были поражены высокоточным оружием в районе Николаевки и Соледара ДНР.

"Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники", – сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате ударов ВС России в Херсонской области было уничтожено значительное количество украинских резервистов, вооружения и военной техники, которые прибыли для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф.

До этого стало известно, что ВСУ несут большие потери в Донбассе, военнослужащие массово оставляют позиции под Соледаром. По данным Минобороны РФ, аналогичная ситуация наблюдается и в районе Марьинки, где из-за нехватки боеприпасов и больших потерь дезертировали более половины личного состава 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

