Эксперт Домченко: ряд россиян может получить вторую путевку для поездки на лечение

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Инвалидам I группы и детям-инвалидам положена вторая путевка для сопровождающего и бесплатный проезд к месту лечения. Об этом в беседе с RT напомнила эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Анна Домченко.

По ее словам, с 2026 года введена отдельная мера поддержки для участников спецоперации. Если установлена I группа инвалидности или есть медицинские показания к сопровождению, Социальный фонд оплачивает сопровождающему проживание, питание и проезд в реабилитационные центры.

Кроме того, ухаживающие за инвалидом I группы получают страховой стаж и пенсионные коэффициенты. Родителям и опекунам детей-инвалидов также предоставляется выплата. Родители могут сохранять ее при работе на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию половины расходов на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов потребления. Эта льгота закреплена статьей 17 закона № 181-ФЗ и действует во всех регионах России.