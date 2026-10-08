Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 15:07

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Домченко: ряд россиян может получить вторую путевку для поездки на лечение

Эксперт заявила, что некоторые россияне могут получить вторую путевку на лечение

Фото: 123RF.com/lacheev

Инвалидам I группы и детям-инвалидам положена вторая путевка для сопровождающего и бесплатный проезд к месту лечения. Об этом в беседе с RT напомнила эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Анна Домченко.

По ее словам, с 2026 года введена отдельная мера поддержки для участников спецоперации. Если установлена I группа инвалидности или есть медицинские показания к сопровождению, Социальный фонд оплачивает сопровождающему проживание, питание и проезд в реабилитационные центры.

Кроме того, ухаживающие за инвалидом I группы получают страховой стаж и пенсионные коэффициенты. Родителям и опекунам детей-инвалидов также предоставляется выплата. Родители могут сохранять ее при работе на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на компенсацию половины расходов на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов потребления. Эта льгота закреплена статьей 17 закона № 181-ФЗ и действует во всех регионах России.

Читайте также


общество

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика