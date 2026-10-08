20 minutes: Селин Дион упала во время концерта в Париже

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Певица Селин Дион упала на сцене во время концерта в Париже. Об этом сообщает издание 20 minutes.

Инцидент произошел 7 октября на арене Plenitude Arena во время исполнения песни Dans un autre monde. Артистка потеряла равновесие и упала.

Дион сразу поднялась и показала зрителям большой палец вверх. После этого певица продолжила выступление и исполняла песню как ни в чем не бывало.

Первый концерт Дион после шестилетней паузы состоялся 12 сентября в парижской арене, вмещающей 40 тысяч зрителей. Его посетили около 30 тысяч человек. Певица открыла шоу песней On Ne Change Pas и исполнила 26 композиций, включая My Heart Will Go On и All By Myself.

На сцену в таком формате Дион не выходила с 2020 года. Тогда ее тур прервали проблемы со здоровьем, а через два года врачи диагностировали у нее неизлечимое аутоиммунное неврологическое заболевание.