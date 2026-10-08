Профстандарт соцработника начнет действовать в России с 1 марта 2027 года

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Новый профессиональный стандарт "Социальный работник" вступит в силу с 1 марта 2027 года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает его слова ТАСС.

Заявление прозвучало в ходе стратегического доклада на Всероссийской неделе охраны труда. Министр назвал утверждение документа важным решением.

По словам Котякова, под наименованием "Социальный работник" теперь объединен весь основной персонал организаций социального обслуживания. Именно на эту категорию сотрудников и будет распространяться профстандарт.

Тем временем в Москве продолжается развитие системы соцзащиты, ведется работа над тем, чтобы развивать принципы адресности и доступности при предоставлении мер соцподдержки нуждающимся москвичам. Кроме того, расширяется доступность и повышается качество электронных соцуслуг.

Помимо этого, проводится комплексное развитие системы долговременного ухода для москвичей пожилого возраста, требующих особого внимания.

