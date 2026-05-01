01 мая, 11:52

Мэр Москвы

Собянин: НКО являются стратегическими партнерами Москвы в заботе о горожанах

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Некоммерческие организации (НКО) стали стратегическими партнерами Москвы в заботе о горожанах. Они дополняют масштабную систему господдержки индивидуальными решениями и уникальными услугами, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По его словам, благодаря НКО помощь для москвичей становится более доступной и адресной. В настоящее время в столице зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, около 11 тысяч из которых ведут социально ориентированную деятельность.

"Они заботятся о детях, в том числе из многодетных семей и семей в кризисных ситуациях, людях с инвалидностью, детях-сиротах, участниках СВО и их близких", – написал мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что уже 7 лет в мегаполисе существует программа поддержки социально ориентированных НКО "Москва – добрый город". Ежегодно в рамках конкурса грантов столица выделяет на помощь 400 миллионов рублей. Всего финансирование получили 738 проектов на общую сумму в размере 2,8 миллиарда рублей.

Кроме того, город предоставляет НКО помещения в безвозмездное пользование на срок до 3 лет. НКО уже заняли 53 обустроенных пространства общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. В части помещений открыты 115 инклюзивных мастерских, где работают около 920 человек с особенностями здоровья.

С 2021 года в столице заработал первый в России социальный маркетплейс "Москва – добрый город". На этой онлайн-площадке продаются эксклюзивные изделия, изготовленные вручную мастерами с инвалидностью или в трудной жизненной ситуации. Вырученные средства отправляются на оплату труда мастеров и развитие благотворительных инициатив.

Ранее Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московские мастера" для сотрудников столичных некоммерческих организаций. Участвовать могут работники социально ориентированных НКО старше 18 лет, которые имеют регистрацию и работают в столице.

Всех участников ждут четыре этапа, за которые они получат баллы. Победителей определят 30 июня. Сотрудник, занявший первое место, получит 150 тысяч рублей, второе – 100 тысяч, третье – 65 тысяч.

НКО в Москве помогают детям, многодетным семьям и людям с особенностями здоровья

