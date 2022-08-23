Российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 и шесть беспилотников

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В Минобороны РФ сообщили, что силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки удалось сбить украинский истребитель Су-27 и шесть беспилотников. Ведомство написало об этом в своем телеграм-канале.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит самолет СУ-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в ДНР", – говорится в публикации министерства.

Также были перехвачены 15 снарядов реактивной системы залпового огня, выпущенных украинскими боевиками вблизи Вернополья Харьковской области, Антоновки, Дарьевки и Чернобаевки Херсонской области.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что средства противовоздушной обороны РФ пресекли действия беспилотника ВСУ в Мелитополе.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.