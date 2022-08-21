Российские системы ПВО пресекли действия ударного БПЛА в Мелитополе

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны РФ пресекли действия беспилотника ВСУ в Мелитополе. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"Боевики Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобожденного от нацистов города. <...> ПВО России пресекла действия ударного БПЛА в районе Нового Мелитополя", – отметил он.

Ранее российские средства ПВО отразили атаку ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар. Рогов отмечал, что с помощью контрбатарейного огня подавляются позиции вражеской артиллерии.

Власти Энергодара сообщили 7 августа, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.