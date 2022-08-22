Мэр Авдеевки не стал отрицать, что часть жителей ждет прихода ВС РФ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Мэр села Авдеевка Виталий Барабаш не отрицает информации, что большая часть местных жителей ожидает прихода военнослужащих России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Село находится под контролем киевского режима. Барабаш заявил, что, несмотря на обязательную эвакуацию, значительная часть местных жителей не соглашается покидать дома. Население прячется в подвалах без отопления, электроэнергии и вентиляции, уточнил мэр.
"Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых возможностей, или что они пережили 2014–2015 годы, выживут и сейчас. Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России", – рассказал Барабаш в разговоре с зарубежным изданием.
Ранее сообщалось, что военные ДНР охватили Авдеевку в полукольцо. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он отметил, что военные перекрыли дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, в двух районах.
До этого начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев говорил, что школа в Авдеевке ДНР была взорвана военными ВСУ для последующего обвинения российских военнослужащих в уничтожении объектов гражданской инфраструктуры.
Генерал призвал мировое сообщество обратить внимание на провокации, а также подчеркнул, что ВС РФ не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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