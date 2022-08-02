ВС РФ освободили еще шесть населенных пунктов на территории ДНР

Фото: ТАСС/Александр Гармаев
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы РФ освободили еще шесть населенных пунктов на территории ДНР. Об этом пишет РИА Новости.
"За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское", – сообщил он.
Кроме того, под контроль российских военнослужащих перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт, добавил министр.
Ранее Шойгу рассказал, что российским военнослужащим на Украине удалось уничтожить шесть пусковых установок и свыше 200 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS.
Еще до этого официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что силы РФ, ДНР и ЛНР взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой Народной Республике.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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