ВС РФ уничтожили шесть пусковых установок и более 200 ракет HIMARS

Фото: ТАСС/Armed Forces of Ukraine/Cover Images

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российским военнослужащим на Украине удалось уничтожить шесть пусковых установок и свыше 200 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS", – передает РИА Новости его слова.

Шойгу добавил, что только за прошедшие две недели ВСУ лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скабицкий заявил, что Киев консультируется с США перед ударами HIMARS. Он сообщил, что при использовании этих РСЗО украинская сторона руководствуется информацией, полученной в режиме реального времени.

27 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские Воздушно-космические силы ударили по складу боеприпасов в Днепропетровской области, уничтожив более 100 ракет к РСЗО HIMARS и ликвидировав до 120 военнослужащих, охранявших объект, иностранных наемников и технических специалистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.