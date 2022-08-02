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Политика

03:56

В Киеве заявили о консультациях с США перед ударами HIMARS

политика

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скабицкий заявил, что Киев консультируется с США перед ударами HIMARS.

В интервью изданию Telegraph он сообщил, что при использовании этих РСЗО украинская сторона руководствуется информацией, полученной в режиме реального времени.

"Он (Скабицкий. – Прим. ред.) указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (США. – Прим. ред.) недовольны намеченной целью", – говорится в публикации.

При этом в статье отмечается, что Скабицкий не смог ответить на вопрос, используют ли ВСУ американские и британские спутники при обстрелах, однако заявил, что Киев "хорошо сотрудничает" в этой области с партнерами в Великобритании и имеет хорошие связи "со всеми родственными" разведывательными учреждениями.

Ранее министерство обороны России сообщило об уничтожении на Украине двух пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS. Комплексы были разрушены в момент ракетного удара по Харькову. Еще одну пусковую установку марки Harpoon уничтожили в Одесской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Минобороны сообщили об уничтожении двух американских пусковых установок HIMARS

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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