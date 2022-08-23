В Донецке заявили об обстреле здания администрации Пушилина со стороны ВСУ

13:12
Фото: телеграм-канал SHOT
Здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина в центре Донецка подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы республики.
По данным Донецкого агентства новостей, снаряды попали в фасад. В результате пострадали правое крыло и верхний этаж здания.
Из-за происшествия в помещении начался пожар, отметили в агентстве.
"В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что погибшие были мирными жителями. Украинские боевики осуществили ракетный удар в тот момент, когда к Антоновскому мосту подходил паром.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Два мирных жителя погибли в ДНР при обстрелах со стороны ВСУ
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