В Донецке заявили об обстреле здания администрации Пушилина со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал SHOT

Здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина в центре Донецка подверглось прямому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы республики.

По данным Донецкого агентства новостей, снаряды попали в фасад. В результате пострадали правое крыло и верхний этаж здания.

Из-за происшествия в помещении начался пожар, отметили в агентстве.

"В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что погибшие были мирными жителями. Украинские боевики осуществили ракетный удар в тот момент, когда к Антоновскому мосту подходил паром.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

