Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Боевики украинского нацбатальона "Кракен" разместили склад боеприпасов и обустроили опорный пункт в здании школы в селе Троицкое Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона "Кракен" и склады боеприпасов, во дворе учебного заведения – позиции РСЗО и бронетехники", – сказал он.

Он добавил, что в городе Артемовск в ДНР солдаты ВСУ заняли частные домовладения, разместили там РСЗО и артиллерийские орудия, а местных жителей насильно удерживают в домах, используя их как "живой щит". По словам Мизинцева, с этих позиций украинское военные систематически наносят удары по позициям ВС РФ, провоцируя ответный огонь.

В Славянске в ДНР ВСУ заминировали автомобильный мост через реку Казенный Торец, который планируется взорвать, а ответственность возложить на Россию, добавил представитель Минобороны.

Ранее сообщалось, что не менее 15 человек пострадали при обстреле украинскими военными Антоновского моста в Херсоне. Инцидент произошел днем 22 августа, когда на объекте велись работы по замене асфальта. Как заявили в экстренных службах, украинская разведка не могла не знать, что на месте находятся только гражданские.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

