ВС РФ за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ – Минобороны

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили об ударах по восьми пунктам управления ВСУ. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

"За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах", – говорится в публикации.

Кроме того, силами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотников вблизи населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В воздухе ликвидировали 13 снарядов РСЗО, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS в Херсонской области.

Также удалось уничтожить радиолокационную станцию наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, пусковую установку ЗРК "Бук-М1" и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы.

Ранее сообщалось, что в результате ударов ВС России в Херсонской области было уничтожено значительное количество украинских резервистов, вооружения и военной техники, которые прибыли для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф.

До этого стало известно, что ВСУ несут большие потери в Донбассе, военнослужащие массово оставляют позиции под Соледаром. По данным Минобороны РФ, аналогичная ситуация наблюдается и в районе Марьинки, где из-за нехватки боеприпасов и больших потерь дезертировали более половины личного состава 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.