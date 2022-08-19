Боевики "Кракена" показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ – МО РФ

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Боевики националистического формирования "Кракен" показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что националисты сделали это для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ.

8 августа "Кракен" лишился боеспособности после авиаудара ВКС. Российские военные регулярно наносят удары по местам расположения бойцов этого формирования.

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 100 националистов в районе Харькова.

Он добавил, что авиация, ракетные войска и артиллерия РФ в ходе спецоперации уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов. Вооружение было поставлено на Украину странами НАТО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

