Два мирных жителя погибли в результате удара по Антоновскому мосту в Херсоне

Фото: телеграм-канал "Администрация Херсонской области"

Два человека погибли в результате удара ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости.

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что погибшие были мирными жителями.

"Есть двое погибших и 16 пострадавших. Есть средней тяжести, есть легкие", – сообщил он.

Украинские боевики осуществили ракетный удар в тот момент, когда к Антоновскому мосту подходил паром, поэтому пострадавшие есть и среди пассажиров, добавил Стремоусов. По его мнению, это был направленный террористический удар по мирному населению.

22 августа украинские силы атаковали Антоновский мост в Херсоне. Все случилось около 13:00, когда на объекте велись работы по замене дорожного покрытия. При этом, по информации экстренных служб, разведка ВСУ постоянно получает фото с американских спутников и не могла не знать, что на месте находятся только гражданские.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.