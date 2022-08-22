Два мирных жителя погибли в ДНР при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР два мирных жителя погибли при обстрелах со стороны ВСУ. Еще 19 человек получили ранения. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 34 раза обстреливали ДНР.

Союзные войска тем временем продвинулись вперед практически на всем фронте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.