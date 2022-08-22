Шольц заявлял Путину о невступлении Украины в НАТО в ближайшие 30 лет – СМИ

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что перед спецоперацией заверил Владимира Путина в отсутствии угрозы для России со стороны НАТО. Об этом пишет Die Welt.

При этом Шольц не уточнил, когда именно состоялся разговор.

Ранее Шольц заявил, что визит Путина в Германию станет возможен только после прекращения Россией специальной военной операции и заключения равноправного мирного соглашения с Украиной. По словам немецкого канцлера, спецоперация стала причиной введения многочисленных санкций в отношении Москвы, оказания военной помощи Киеву и увеличения трат на оборону германским правительством.

Кроме того, Канцлер ФРГ ранее заявил, что считает важными прямые контакты с Владимиром Путиным. По словам главы немецкого правительства, таким образом он хочет донести до президента РФ позицию Запада относительно ситуации на Украине. При этом канцлер ФРГ заявил, что не считает возможным нормализацию отношений между Москвой и Берлином в "обозримом будущем".

До этого колумнист газеты Telegraph Ричард Кемп поделился мнением, что западные страны, оказывающие Киеву помощь, могут утратить интерес к поддержке Украины уже через три месяца.

Он отмечал, что ближе к зиме страны Запада погрузятся в экономические проблемы, поэтому европейским правительствам под давлением недовольных сокращением потребления газа и ростом цен избирателей придется пересмотреть свою приверженность Киеву и антироссийским санкциям.

Страны Запада увеличили финансовую и военную поддержку Украины после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.