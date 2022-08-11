Шольц назвал условие для визита Путина в Германию

Фото: kremlin.ru

Визит Владимира Путина в Германию станет возможен только после прекращения Россией специальной военной операции и заключения равноправного мирного соглашения с Украиной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что одно абсолютно ясно, что спецоперация должна быть закончена", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Шольц напомнил, что российская спецоперация стала причиной введения многочисленных санкций в отношении Москвы, оказания военной помощи Украине и увеличения трат на оборону германским правительством.

"Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру. Это не должно произойти и не произойдет, я уверен в этом", – подчеркнул канцлер.

Ранее Шольц заявил, что Германия поставляет Украине настолько новую технику, что некоторых экземпляров еще нет даже у Бундесвера. Он уточнил, что Берлин отправляет Киеву системы противотанковой и противовоздушной обороны, мины и боеприпасы, самоходные гаубицы, РСЗО, зенитные системы и радарные системы артиллерийской наводки.

Западные страны увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

