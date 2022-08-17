Шольц заявил о важности прямого общения с Путиным

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает важными прямые контакты с Владимиром Путиным. По словам главы немецкого правительства, таким образом он хочет донести до президента РФ позицию Запада относительно ситуации на Украине.
"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Хочу, чтобы наши сообщения дошли до российского президента напрямую", – сказал он в интервью шведской газете Dagens Nyheter.
При этом канцлер ФРГ заявил, что не считает возможным нормализацию отношений между Москвой и Берлином в "обозримом будущем".
Ранее Шольц заявил, что визит Путина в Германию станет возможен только после прекращения Россией специальной военной операции и заключения равноправного мирного соглашения с Украиной. По словам немецкого канцлера, спецоперация стала причиной введения многочисленных санкций в отношении Москвы, оказания военной помощи Киеву и увеличения трат на оборону германским правительством.
Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шольц заявил, что санкции против РФ ведут к издержкам для германской экономики
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