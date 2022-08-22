В США оценили арсенал российского тактического ядерного оружия

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У России есть внушительный арсенал тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться. Таким мнением поделился эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.

По его словам, у армии РФ имеется почти 2 тысячи ядерных тактических боеголовок. Помимо этого, по мнению специалиста, ядерный арсенал малой мощности обеспечивает безопасность страны, а также существенно поднимает ее военный престиж.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили о переброске самолетов МиГ-31 с ракетами "Кинжал" в Калининградскую область. В регионе размещены три таких летательных аппарата. Они будут вести круглосуточное боевое дежурство.

После замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич назвал такие действия угрозой со стороны России и предупредил о возможном ответе НАТО. Он также назвал основой для обеспечения безопасности Польши сотрудничество в рамках Североатлантического альянса.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад не прекращает готовиться к вооруженному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что это намерение уже официально признано и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах Альянса.

