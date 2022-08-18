В США рассказали о "ядерном" сигнале России НАТО

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Заявление Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов "Искандер-М" подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть своих союзников ядерными силами, считает обозреватель журнала The National Interest Дебалина Гошал.

"Для Белоруссии эти системы обеспечат возможность дальнейших действий по лучшему сдерживанию соседних стран НАТО. Это действительно беспроигрышная ситуация для Москвы и Минска", – говорится в публикации.

25 июня Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Россия передаст Минску комплексы "Искандер-М", что поможет с ответом на угрозы со стороны Североатлантического альянса. При этом в Кремле подчеркнули, что речь идет не о ракетах с ядерным оружием, а о комплексах, которые технически способны нести разные виды вооружения.

Ранее журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир заявил, что презентация концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия – 2022" является сигналом России недоброжелателям. Дизайн будущей субмарины журналист назвал "радикальным". По его мнению, некоторые элементы выполнены "в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде".

