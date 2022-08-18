Презентация проекта подлодки "Арктур" стала предупреждением России странам Запада – СМИ

Фото: телеграм-канал "Фотозаклепки"/Михаил Жердев

Презентация концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия – 2022" является сигналом России недоброжелателям, считает журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир.

"Россия представила свою самую передовую подводную лодку-невидимку, оснащенную 12 ядерными ракетами и беспилотниками, чтобы предупредить Запад", – говорится в публикации.

Дизайн будущей подводной лодки журналист назвал "радикальным". По его мнению, некоторые элементы выполнены "в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде".

"Но самое поразительное в дизайне то, что подлодка имеет наклонный внешний корпус с наклонными бортами и плавными линиями", – написал он.

Макет стратегической подлодки "Арктур" на форуме "Армия – 2022" представили специалисты Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин". Разработчики отметили, что подлодка, благодаря подводным беспилотникам, сможет раньше обнаруживать противника.

Ранее издание Daily Express сообщило, что Владимир Путин сделал пугающее предупреждение Западу, заявив в ходе выступления на форуме "Армия–2022" о планах предоставить своим союзникам оружие.